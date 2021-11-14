Her detayını tek tek planladılar! Antalya’da cep telefonu ve cüzdan hırsızları kamerada

Antalya’da sokakta park halindeki bir otomobilin kapılarının kilitlenmediğini gören dört hırsızdan biri etrafı kolaçan ederken, ikisi market çalışanını oyaladı, öteki de dakikalar içerisinde cep telefonu ile cüzdanı çaldı. Eşyaları çalınan genç, "Ben sonradan farkına vardım. 5-6 kişi olduklarını düşündüğüm için müdahale etmek istemedim. " dedi.

Olay, Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi 35. Sokak'ta geçen gün yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Seyit Can Karatepe otomobil ile sokak üzerindeki bir matbaaya gitti. Karatepe, araçtan indikten sonra otomobilin kapısını kilitlemeyi unuttu. Bu esnada sokaktaki dört hırsız, aracın kapılarının kilitlenmediğini görerek kolları sıvadı. Gençlerden ikisi aracın sahibinin kuruyemiş dükkanında çalışan genç olduğunu düşünerek alışveriş maksadı ile onu oyalarken, öteki iki genç ise aracın içerisine girmek için sağa sola bakarak gözetleme yaptı.

8 BİN TL'LİK TELEFONU VE CÜZDANI ÇALDILAR

Daha sonra gençlerden birisi etrafı gözetlerken, diğeri otomobilin kapısını açarak içerisinde bulunan yaklaşık 8 bin TL değerindeki telefonu ve içerisinde bir miktar para bulunan cüzdanı alarak uzaklaştı. Ardından diğer gençler de uzaklaştı.

EKİPLER OLAY YERİNE GELDİ

Bir süre sonra durumun farkına varan Seyit Can Karatepe, olayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen polis ekipleri belirlenen eşkaller üzerinde mahallede arama çalışması yaptı. Polis ekipleri kimlikleri belirlenen şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde şahıslardan 2'sinin dükkan çalışanını oyaladığı, diğer 2 kişinin ise önce sokakta gözetleme yaptığı, daha sonra birisinin aracın içerisine girerek hırsızlık olayını gerçekleştirdiği görüldü.



"BİR TELEFON İÇİN BIÇAK YEMEK İSTEMEDİM"



Yaşadıklarını anlatan Seyit Can Karatepe, "Sıklıkla uğradığım matbaaya geldim. Arabanın kapıları açıktı. İçerisinde şirkete ait telefon ve cüzdanım vardı. Ben sonradan farkına vardım. 5-6 kişi olduklarını düşündüğüm için müdahale etmek istemedim. Bir telefon, cüzdan için karnıma bıçak yemek istemedim. Takip ettim. Polise de haber verdim" açıklamasını yaptı.



"TİPLERİ BOZUKTU"

Hırsızlık şüphelisi iki kişinin oyaladığı market sahibi Ziya Gürbüz ise, "4 kişilerdi. 2 tanesi içeri girerek beni oyaladı. O sırada fark ettim. Tipleri bozuktu. Cami içerisinde sıkıştırdık, bir şey olur diye müdahale edemedik. Aradan kaçtılar. Aracı bizim sandılar sanırım. Bizi oyaladılar" dedi.