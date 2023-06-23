23 Haziran 2023, Cuma
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Hem sorumsuz, hem pişkin
İstanbul'da taksiler bir türlü bitmek bilmeyen çileye dönüştü. Arkadaşlarımız da sorunu bir kez daha gözler önüne sermek için bir hastanenin önüne giderek taksi bulmaya çalıştı. Bakın nelerle karşılaştılar.