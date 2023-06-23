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Hem sorumsuz, hem pişkin

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Giriş: 23.06.2023 14:41
İstanbul'da taksiler bir türlü bitmek bilmeyen çileye dönüştü. Arkadaşlarımız da sorunu bir kez daha gözler önüne sermek için bir hastanenin önüne giderek taksi bulmaya çalıştı. Bakın nelerle karşılaştılar.
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