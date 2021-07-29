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HDP'li Vekil Yunus Durdu'dan teröristlere servis! Yakalanan PKK'lı suç makinesi çıktı

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.07.2021 10:40
HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç'ın aracında yakalanan Yunus Durdu'nun, PKK'nın sözde alan sorumlusu olduğu ortaya çıktı. Van Cumhuriyet Başsavcılığı Yunus Durdu hakkında iddianame hazırladı. HDP Parti Meclisi Üyesi Durdu'nun, örgütün gençlik yapılanması adına eylem talimatı verdiği belirlendi.
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