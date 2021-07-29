29 Temmuz 2021, Perşembe
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HDP'li Vekil Yunus Durdu'dan teröristlere servis! Yakalanan PKK'lı suç makinesi çıktı
HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç'ın aracında yakalanan Yunus Durdu'nun, PKK'nın sözde alan sorumlusu olduğu ortaya çıktı. Van Cumhuriyet Başsavcılığı Yunus Durdu hakkında iddianame hazırladı. HDP Parti Meclisi Üyesi Durdu'nun, örgütün gençlik yapılanması adına eylem talimatı verdiği belirlendi.