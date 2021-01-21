Evlat nöbetindeki ailelere zafer işareti yapan HDP'li vekil Erol Katırcıoğlu'na şok! Soruşturma başlatıldı
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu hakkında terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlattı.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
HDP'li vekiller Erol Katırcıoğlu, Garo Paylan, Necdet İpekyüz ve Semra güzel, partilerinin Diyarbakır il binasında düzenlenen programa katıldı.
Program sonunda parti binası önünde eylem yapan aileler, binadan çıkan vekillere seslendi. Ailelerin seslenmesi üzerine HDP'li vekil Katırcıoğlu, zafer işareti yaptı.
HDP'li vekilin zafer işareti yapmasının ardından gerginlik yaşandı.
Polis, gerginliğin büyümesini engellemeye çalışırken, evlat nöbetindeki baba Celil Begdaş, sinir krizleri geçirdi.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, zafer işareti yapan HDP'li vekil Katırcıoğlu hakkında terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlattı.
CHP KENDİ İÇİNDE KAÇA BÖLÜNDÜ? CHP İÇİNDEN KAÇ PARTİ ÇIKACAK? SAVCI SAYAN, ÖZTÜRK YILMAZ, ZAFER ŞAHİN VE EMİN PAZARCI'DAN KRİTİK AÇIKLAMALAR