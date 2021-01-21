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Evlat nöbetindeki ailelere zafer işareti yapan HDP'li vekil Erol Katırcıoğlu'na şok! Soruşturma başlatıldı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu hakkında terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlattı.

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Giriş Tarihi: 21.01.2021
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Evlat nöbetindeki ailelere zafer işareti yapan HDP'li vekil Erol Katırcıoğlu'na şok! Soruşturma başlatıldı

HDP'li vekiller Erol Katırcıoğlu, Garo Paylan, Necdet İpekyüz ve Semra güzel, partilerinin Diyarbakır il binasında düzenlenen programa katıldı.

Program sonunda parti binası önünde eylem yapan aileler, binadan çıkan vekillere seslendi. Ailelerin seslenmesi üzerine HDP'li vekil Katırcıoğlu, zafer işareti yaptı.

HDP'li vekilin zafer işareti yapmasının ardından gerginlik yaşandı.

Polis, gerginliğin büyümesini engellemeye çalışırken, evlat nöbetindeki baba Celil Begdaş, sinir krizleri geçirdi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, zafer işareti yapan HDP'li vekil Katırcıoğlu hakkında terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlattı.

HDP’li Erol Katırcıoğlu'nun zafer işareti yapmasına evlat nöbeti tutan aileler tepki gösterdi HDP’Lİ EROL KATIRCIOĞLU'NUN ZAFER İŞARETİ YAPMASINA EVLAT NÖBETİ TUTAN AİLELER TEPKİ GÖSTERDİ
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