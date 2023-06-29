Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in hocasıydı! Korhan Berzeg 12 gündür kayıp: Ekip her yerde onu arıyor

Dünya Bankası'nda çalıştıktan sonra emekli olan ve tatil için geldiği memleketi Balıkesir'in Gönen ilçesinde 12 gün önce 'Tina' adlı köpeğiyle birlikte yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan Prof. Dr. Korhan Berzeg'i arama çalışmalarından henüz sonuç alınamadı.

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