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Hayvanat bahçesine döndü! Ankara’da mahalleyi köpek, fare ve yılanlar bastı

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Giriş: 16.06.2023 12:00
Öyle bir mahalle düşünün ki köpek, fare ve yılanların hakimiyeti altında. Hem de bu mahalle Ankara'nın göbeğinde. Yenimahalle'de bulunan Çiğdemtepe Mahallesi, çocukların korkudan okula, yetişkinlerin ise işe gidemedikleri bir yer oldu. Üstelik belediyeye yapılan başvurular her defasında olumsuz sonuçlanıyor. İşte mahallelinin belediye yetkililerinden talepleri ve o aşılamayan sorunlar yumağı...

Mahalleyi köpek, fare ve yılanlar bastı MAHALLEYİ KÖPEK, FARE VE YILANLAR BASTI

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