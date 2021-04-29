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Hayvan otlatan köylüler tesadüfen buldu! Heyecanlandıran keşif

AA
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Giriş: 29.04.2021 09:56
Güncelleme:29.04.2021 10:07
Elazığ'ın Keban ilçesine bağlı Akçatepe köyünde hayvan otlatan köylüler, kayalık bölgede deniz canlılarına ait fosil kalıntılarına rastladı. Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Aksoy, "Bulunan fosiller bu bölgenin 34-48 milyon yıl önce deniz altında olduğunu gösteriyor. Jeolojik miras olması açısından önemli" dedi.
Köylüler tesadüfen buldu KÖYLÜLER TESADÜFEN BULDU
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