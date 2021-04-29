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Hayvan otlatan köylüler tesadüfen buldu! Heyecanlandıran keşif

Elazığ'ın Keban ilçesine bağlı Akçatepe köyünde hayvan otlatan köylüler, kayalık bölgede deniz canlılarına ait fosil kalıntılarına rastladı. Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Aksoy, "Bulunan fosiller bu bölgenin 34-48 milyon yıl önce deniz altında olduğunu gösteriyor. Jeolojik miras olması açısından önemli" dedi.

AA
Giriş Tarihi: 29.04.2021 09:27 Güncelleme Tarihi: 29.04.2021 09:29
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Hayvan otlatan köylüler tesadüfen buldu! Heyecanlandıran keşif

Elazığ'ın Keban ilçesine bağlı Akçatepe köyünde hayvan otlatan köylüler, kayalık bölgede deniz canlılarına ait fosil kalıntılarına rastladı.

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Hayvan otlatan köylüler tesadüfen buldu! Heyecanlandıran keşif

Köye 2 kilometre uzaklıkta, deniz seviyesinden ortalama 1100 metre yükseklikte bulunan bir tepedeki meraya hayvanlarını otlatmaya götüren köy sakinleri, çevredeki kayalıkların üzerinde midye ve salyangozları andıran şekiller olduğunu fark etti.

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Hayvan otlatan köylüler tesadüfen buldu! Heyecanlandıran keşif

Bunları inceleyen vatandaşlar, farklı deniz canlılarına ait türlerin kalıntıları olduğunu değerlendirdikleri şekillerde detaylı tetkik yapılması için durumu Fırat Üniversitesi (FÜ) yetkililerine bildirdi.

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Hayvan otlatan köylüler tesadüfen buldu! Heyecanlandıran keşif

FÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Aksoy tarafından yapılan incelemede fosillerin 34-48 milyon yıl önce yaşayan deniz canlılarına ait olduğu belirlendi.

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Hayvan otlatan köylüler tesadüfen buldu! Heyecanlandıran keşif

"BİR DENİZİN SIĞ BÖLÜMLERİ OLDUĞUNU GÖSTERİYOR"

Prof. Dr. Aksoy, yaptığı açıklamada, kayalarının içerisindeki midye benzeri fosillerin bilimsel adının "lamellibranş", salyangoza benzeyenlerin "gastropod", mercimeğe benzeyenlerin "nummulites", hafif kubbemsi ve üzerinde süsler bulunanların "deniz kestanesi", dallı yapılıların da "mercan" olduğunu söyledi.