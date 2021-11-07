07 Kasım 2021, Pazar
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Hayat Rehberi - Anti-inflamatuar diyet nedir? Anti-inflamatuar diyette nasıl beslenmeli?
Anti-inflamatuar diyeti ne demek? Anti-inflamatuar diyet yaparken nasıl beslenilir? Kimler anti-inflamatuar diyet yapabilir? Nordik diyeti nedir? Uzman diyetisyen Selahattin Dönmez, detayları Hayat Rehberi programında aktardı. Dönmez, "Türkçesi birçok hastalıkları yok eden beslenme stili" ifadelerini kullandı.