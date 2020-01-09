Havalimanında olay çıkaran Aleyna Tilki'nin ifadesi alındı

İtalya'nın Milano kentine gitmek için İstanbul Havalimanı'na gelen Aleyna Tilki sıra beklediği sırada tartışma çıkardı. Başka bir yolcuyla kavga eden ve hakaret ettiği iddia edilen Tilki, güvenlik görevlisinin şikayeti üzerine havalimanı polis merkezine götürülerek ifadesi alındı.