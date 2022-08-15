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Hava radarlarında şu an

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Giriş: 15.08.2022 11:20
İstanbul için beklenen sağanak yağış şiddetli bir şekilde başladı. Meteoroloji'den 17 il için yapılan sağanak yağmur beklentisi sonrası gözler İstanbul ve başkent Ankara'ya çevrilmişti. Saat 10.00 sularında başlayan yağmur sonrası birçok ilçede trafik felç olurken, araçlar da yollarda kaldı.
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