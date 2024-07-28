Hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji Uzmanı Gücen Özdemir A Haber'de tarih verdi: Yağış bekliyorum

Yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerini tanımlayan eyyam-ı bahurun ağustos ayının ilk haftasında etkili olması bekleniyor. Meteoroloji Uzmanı Güven Özdemir, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Özdemir, salı günü yağış beklediğini belirtti.

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