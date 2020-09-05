Hatay’da orman yangını A Haber muhabiri son durumu canlı yayında aktardı

Son dakika haberleri... Yangın, Samandağ ilçesi Yeniköy mevkiinde henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine ekipler yangına havadan ve karadan müdahalede bulunmaya başladı. Ekiplerin 6 saat süren yoğun çalışması sonucunda yangın yerleşim yerlerine ulaşmadan kontrol altına alındı. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur son durumu canlı yayında aktardı.