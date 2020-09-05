05 Eylül 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Hatay’da orman yangını A Haber muhabiri son durumu canlı yayında aktardı

Hatay’da orman yangını A Haber muhabiri son durumu canlı yayında aktardı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.09.2020 18:25
Güncelleme:05.09.2020 18:25
Son dakika haberleri... Yangın, Samandağ ilçesi Yeniköy mevkiinde henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine ekipler yangına havadan ve karadan müdahalede bulunmaya başladı. Ekiplerin 6 saat süren yoğun çalışması sonucunda yangın yerleşim yerlerine ulaşmadan kontrol altına alındı. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur son durumu canlı yayında aktardı.
Hatay’da korkutan orman yangını
Hatay’da korkutan orman yangını
Muhammed bebeğin tedavisinde yeni gelişme!
Muhammed bebeğin tedavisinde yeni gelişme!
Sarıyer'de çöp kamyonu dehşeti!
Sarıyer'de çöp kamyonu dehşeti!
Hollywood koronavirüs gölgesi altında!
Hollywood koronavirüs gölgesi altında!
Düğünlerde para iadesi nasıl olacak?
Düğünlerde para iadesi nasıl olacak?
Yine asker uğurlaması yine skandal!
Yine asker uğurlaması yine skandal!
İstanbul’da terör örgütü PKK’ya operasyon
İstanbul’da terör örgütü PKK’ya operasyon
Yalova'da feribot karaya oturdu!
Yalova'da feribot karaya oturdu!
Meksikalı Magana'dan Türkiye'ye teşekkür mesajı
Meksikalı Magana'dan Türkiye'ye teşekkür mesajı
Ankara'da sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Ankara'da sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Osmanlı savaş gemisi batığı bulundu
Osmanlı savaş gemisi batığı bulundu
SOLOTÜRK'ten saygı uçuşu yaptı
SOLOTÜRK'ten saygı uçuşu yaptı
Daha Fazla Video Göster