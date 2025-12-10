Hatay’da komşu iki aile arasında bıçaklı kavga; 1 ölü, 6 yaralı

Hatay'ın Altınözü ilçesinde komşu iki aile arasında sokak ortasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada İ.K. (43) hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. Mahallede iki aile fertleri arasında yeni bir olay yaşanmaması için geniş güvenlik önlemi alan jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

