Hatay’da komşu iki aile arasında bıçaklı kavga; 1 ölü, 6 yaralı

Giriş: 10.12.2025 16:17
Hatay'ın Altınözü ilçesinde komşu iki aile arasında sokak ortasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada İ.K. (43) hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. Mahallede iki aile fertleri arasında yeni bir olay yaşanmaması için geniş güvenlik önlemi alan jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.
