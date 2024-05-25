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Hatay'da katliam gibi kaza! İki otomobil çarpıştı: 5 ölü var

ahaber.com.tr
Mehmet Zeyrek
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Giriş: 25.05.2024 09:13
Hatay'ın Kumlu ilçesinde seyir halindeki 2 otomobil henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çarpıştı. Yaşanan kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.
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