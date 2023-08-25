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Hatay'da depremde hasar gören bina dinamitle patlatıldı

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Giriş: 25.08.2023 16:03
Güncelleme:25.08.2023 16:06
Son dakika haberleri… Hatay'da depremde ağır hasar gören 16 katlı rezidans dinamit kullanılarak patlatıldı. O anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde binanın yıkılma anı ve sonrasında çıkan toz bulutu var.
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