08 Kasım 2025, Cumartesi
Hatay’da deprem sonrası 5 köprülü kavşak hizmete açıldı
Hatay’ın Antakya ilçesinde deprem sonrası güçlendirilen ulaşım ağıyla 5 köprülü kavşak vatandaşların kullanımına sunuldu. Habibi Neccar Kavşağı’nda inşa edilen 230 metrelik köprünün 2026 Ocak ayında tamamlanması planlanıyor. Çalışmalar, şehirde trafik ve ekonomik hareketliliği kolaylaştıracak.