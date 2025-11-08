08 Kasım 2025, Cumartesi

Hatay'da deprem sonrası 5 köprülü kavşak hizmete açıldı

08.11.2025 15:42

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.11.2025 15:42
Hatay’ın Antakya ilçesinde deprem sonrası güçlendirilen ulaşım ağıyla 5 köprülü kavşak vatandaşların kullanımına sunuldu. Habibi Neccar Kavşağı’nda inşa edilen 230 metrelik köprünün 2026 Ocak ayında tamamlanması planlanıyor. Çalışmalar, şehirde trafik ve ekonomik hareketliliği kolaylaştıracak.
