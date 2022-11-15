15 Kasım 2022, Salı
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Hatay'da bir kişi anahtarını içerde unutunca evine girmek için halatla terastan sarktı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde anahtarını evinde unutunca 4 katlı binanın terasından bacağına bağladığı halatla sarkarak birinci kattaki evine girmeye çalışırken asılı kalan kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.