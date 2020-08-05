05 Ağustos 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Hatası canından etti! Korkunç anlar kamerada

Hatası canından etti! Korkunç anlar kamerada

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.08.2020 09:50
Güncelleme:05.08.2020 09:56
Manisa'nın Kula ilçesinde, mola için durduğu bir akaryakıt istasyonunda aracından inen kamyon şoförü Sedat Tosun, (27) iddiaya göre, el frenini çekmeyi unuttuğu kamyonun altında kalıp, yaşamını yitirdi. Kaza anı akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, bugün saat 11.00 sıralarında İzmir-Ankara karayolu kenarında, Kula Küçük Sanayi Sitesi yakınındaki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İzmir'den 10 VY 945 plakalı kamyon ile Ankara yönüne giden Sedat Tosun, bir akaryakıt istasyonunda mola verdi. Kamyonu park eden Tosun, yanındaki kardeşi ile birlikte indi. Bu sırada iddiaya göre, el frenini çekmeyi unuttuğu kamyon, eğimli alanda hareket etmeye başladı. Tosun'u altına alan kamyon, yaklaşık 50 metre ilerledikten sonra akaryakıt istasyonunun bahçe duvarına çarparak durdu. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kamyon şoförü Tosun, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tosun, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.


KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Kaza anı akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Tosun'un, park edip, inerek önünden geçtiği kamyonun, eğimli alanda hareket etmesi sonucu altında kalıp, yaşamını yitirdiği anlar görülüyor. Yanında bulunan kardeşinin ise sağ kapıdan inmiş olması nedeniyle kurtulduğu belirlendi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Hatası canından etti! Korkunç anlar kamerada
Hatası canından etti! Korkunç anlar kamerada
Düğün eğlencesi değil cinayet
Düğün eğlencesi değil cinayet
Eczanede pompalı dehşeti kamerada
Eczanede pompalı dehşeti kamerada
Malatya artçı depremle sarsıldı
Malatya artçı depremle sarsıldı
Evde uygulanabilir Kovid-19 testi kullanıma hazır
Evde uygulanabilir Kovid-19 testi kullanıma hazır
Önce fare sandılar sonra sincap! Ama...
Önce fare sandılar sonra sincap! Ama...
Metrelerce takip ettiler! O anlar kamerada
Metrelerce takip ettiler! O anlar kamerada
Deprem anında ortaya çıktı!
Deprem anında ortaya çıktı!
Olası büyük İstanbul depremi için tarih verdi
Olası büyük İstanbul depremi için tarih verdi
Vapura hücum ettiler
Vapura hücum ettiler
Adada mahsur kaldı! SOS yazıp...
Adada mahsur kaldı! "SOS" yazıp...
Son dakika: Malatya'da yaşanan son deprem korkuttu! A Haber olay yerinde... | İşte ilk görüntüler
Son dakika: Malatya'da yaşanan son deprem korkuttu! A Haber olay yerinde... | İşte ilk görüntüler
Daha Fazla Video Göster