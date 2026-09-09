Başkan Erdoğan ve Mansur Yavaş görüşmesinin detayları A Haber'de

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde düzenlenen kuruluş yıl dönümü resepsiyonunda siyaset gündemini sarsan bir gelişme yaşandı. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve partililerin hazır bulunduğu programa katılmayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. CHP kulislerinde büyük şaşkınlık yaratan sürpriz zirvenin perde arkasını ve Beştepe'deki kritik görüşmenin ayrıntılarını A Haber Muhabiri canlı yayında aktardı.