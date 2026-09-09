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Bursa'da zincirleme kaza; 1 ölü, 7 yaralı
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DHA

Bursa'da zincirleme kaza; 1 ölü, 7 yaralı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 2 TIR ve hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

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