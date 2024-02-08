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Hastayı karla kaplı yolda sırtında taşıdı! Ekipler koah hastaları için seferber oldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.02.2024 15:33
Karla kapanan yollarda sağlık çalışanları 7/24 fedakarca çalışmaya devam ediyor. Ardahan'da 2 ayrı köyde rahatsızlanan hastaları sağlık çalışanlarının mücadelesi hayata bağladı.
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Hastayı karla kaplı yolda sırtında taşıdı!
Hastayı karla kaplı yolda sırtında taşıdı!
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