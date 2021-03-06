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Hasta sayısı 700'ü geçti yeni vaka sayısı ise 12 bin sınırında... 06 Mart 2021 Cumartesi koronavirüs tablosu açıklandı

A Haber
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Giriş: 06.03.2021 19:49
Güncelleme:06.03.2021 20:00
Türkiye'nin koronavirüs tablosunda düne oranla yükseliş var. Hasta sayısı uzun bir süre sonra yeniden 700'ü geçti. Vaka sayısı ise 12 bin sınırına dayandı. Son 24 saat içerisinde ise 64 kişi hayatını kaybetti. İşte ülkemizin 06 Mart 2021 Cumartesi gününe ait koronavirüs tablosu...

SON DAKİKA HABERİ | Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı. 6 Mart tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 702'si semptomatik olmak üzere 11.770 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 769 bin 230'a yükseldi. Vefat sayısı 64 kişi oldu. İyileşen sayısı ise bugün 7 bin 291oldu.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 6 Mart'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 702s'i semptomatik olmak üzere toplam 11 bin 770 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 64 olarak kayıtlara geçti.

Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 965'e, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 769 bin 230'a yükseldi.

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 7 bin 291 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 616 bin 139'a yükseldi. Toplam test sayısı 33 milyon 993 bin 552'ye yükselirken, ağır hasta sayısı bin 230 olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,6 oldu.

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