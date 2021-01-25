- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Hasarlı ve riskli binalar için yeni karar! Kiraya verilmeyecek
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın aldığı yeni karar göre, riskli ve hasarlı binaların kiraya verilmesine izin verilmeyecek. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek aktardı. Maremdar Kurucu Başkanı Adnan Yeşiltaş değerlendirmelerde bulundu.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın aldığı yeni karar göre, riskli ve hasarlı binaların kiraya verilmesine izin verilmeyecek. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek aktardı. Maremdar Kurucu Başkanı Adnan Yeşiltaş değerlendirmelerde bulundu.