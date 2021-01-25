Hasarlı ve riskli binalar için yeni karar! Kiraya verilmeyecek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın aldığı yeni karar göre, riskli ve hasarlı binaların kiraya verilmesine izin verilmeyecek. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek aktardı. Maremdar Kurucu Başkanı Adnan Yeşiltaş değerlendirmelerde bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın aldığı yeni karar göre, riskli ve hasarlı binaların kiraya verilmesine izin verilmeyecek. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek aktardı. Maremdar Kurucu Başkanı Adnan Yeşiltaş değerlendirmelerde bulundu.