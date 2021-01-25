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Hasarlı ve riskli binalar için yeni karar! Kiraya verilmeyecek

A Haber
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Giriş: 25.01.2021 14:45
Güncelleme:25.01.2021 15:00
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın aldığı yeni karar göre, riskli ve hasarlı binaların kiraya verilmesine izin verilmeyecek. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek aktardı. Maremdar Kurucu Başkanı Adnan Yeşiltaş değerlendirmelerde bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın aldığı yeni karar göre, riskli ve hasarlı binaların kiraya verilmesine izin verilmeyecek. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek aktardı. Maremdar Kurucu Başkanı Adnan Yeşiltaş değerlendirmelerde bulundu.

Son dakika: Ev sahibi olanlar dikkat: Artık kiraya verilemeyecek! Çalışmalar başlatıldı SON DAKİKA: EV SAHİBİ OLANLAR DİKKAT: ARTIK KİRAYA VERİLEMEYECEK! ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI

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