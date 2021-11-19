19 Kasım 2021, Cuma
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Hasandağı volkanı 10 bin yıl sonra uyandı | Volkanik patlama olur mu? Hasandağı nerede?
Niğde'de geçtiğimiz yıl meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından Hasandağı'ndaki volkanik hareketlilik sürüyor. AFAD, 3 bin 268 metre yüksekliğindeki dağın zirvesine kadar çıkıp özel ölçümler yaptı. Magma tabakasındaki yükselmeler ile hareketlilikler tespit edildi.