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Videolar Yaşam Videoları Hamsi, palamut, levrek, çupra, istavrit, mezgit, sardalye, palamut, kalkan, karides… İşte balık fiyatları

Hamsi, palamut, levrek, çupra, istavrit, mezgit, sardalye, palamut, kalkan, karides… İşte balık fiyatları

A Haber
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Giriş: 05.09.2023 11:13
Denizde av sezonu 1 Eylül'de başladı, balıklar tezgahlardaki yerini aldı. Peki hangileri daha bol? Fiyatlar nasıl ? A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek Tosun Karaköy Balıkçılar Çarşısı'ndan balık tezgahlarındaki son durumu paylaştı.
Hamsi ne kadar? İşte balık fiyatları... HAMSİ NE KADAR? İŞTE BALIK FİYATLARI...

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Hamsi ne kadar? İşte balık fiyatları...
Hamsi ne kadar? İşte balık fiyatları...
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