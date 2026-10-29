29 Ekim'de İstanbul'da trafik düzenlemesi: Vatan Caddesi ve çevresindeki yollar kapatıldı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı. Törenlerin gerçekleştirileceği Fatih'te, saat 07.00 itibarıyla Vatan Caddesi ve caddeye bağlanan sokaklarda ulaşım durduruldu. Sürücüler için alternatif güzergâhlar belirlenirken Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, D-100 kara yolu ve O-3 Hal Yolu'nun kullanılabileceği bildirildi. Kısıtlamaların tören bitimine kadar devam etmesi bekleniyor.