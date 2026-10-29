Hatay'da 100 bin TL'lik kuyumcu vurgunu: 200 kilometre uzaktan gelip yüzük çaldılar

Hatay'ın Antakya ilçesinde iki farklı kuyumcudan toplam 100 bin TL değerinde 3 altın yüzük çalan kadın ve erkek şüpheli yakalandı. Adana'dan yaklaşık 200 kilometre yol kat ederek geldikleri belirlenen şüphelilerin, erkek olanının kuyumcuyu oyaladığı, kadının ise yüzükleri el çabukluğuyla aldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Çalınan altınlar sahibine teslim edilirken, iki şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.