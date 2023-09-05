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Haberler Galeri Hamsi, palamut, levrek, çupra, istavrit, mezgit, sardalye, palamut, kalkan, karides… İşte balık fiyatları

Hamsi, palamut, levrek, çupra, istavrit, mezgit, sardalye, palamut, kalkan, karides… İşte balık fiyatları

Denizde av sezonu 1 Eylül'de başladı, balıklar tezgahlardaki yerini aldı. Peki hangileri daha bol? Fiyatlar nasıl ? A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek Tosun Karaköy Balıkçılar Çarşısı'ndan balık tezgahlarındaki son durumu paylaştı.

A Haber
Giriş Tarihi: 05.09.2023 11:11 Güncelleme Tarihi: 05.09.2023 11:13
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Hamsi, palamut, levrek, çupra, istavrit, mezgit, sardalye, palamut, kalkan, karides… İşte balık fiyatları

Av sezonu bereketli başladı. Tezgahlarda hamsi bolluğu var. Peki balık tezgahlarında fiyatlar nasıl? Taze balık nasıl anlaşılır? Bu sene hangi balık bol?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Hamsi, palamut, levrek, çupra, istavrit, mezgit, sardalye, palamut, kalkan, karides… İşte balık fiyatları

A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek Tosun Karaköy Balıkçılar Çarşısı'ndan balık tezgahlarındaki son durumu paylaştı. Balıkçı Yusuf Durmaz konu ile ilgili detayları anlattı.

İşte o açıklamalar va balık fiyatlarında son durum;

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Hamsi, palamut, levrek, çupra, istavrit, mezgit, sardalye, palamut, kalkan, karides… İşte balık fiyatları

HAMSİ NE KADAR?

Bu sene hamsi bol. Hamsi açıldı 150 TL'ydi, 4-5 gündür 100 TL'ye satıyoruz.

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Hamsi, palamut, levrek, çupra, istavrit, mezgit, sardalye, palamut, kalkan, karides… İşte balık fiyatları

"10 GÜN SONRA 50 TL'YE DÜŞECEK"

Ama 10 gün sonra hamsi 50 TL'ye düşecek onu söyleyelim o müjdeyi verelim.

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Hamsi, palamut, levrek, çupra, istavrit, mezgit, sardalye, palamut, kalkan, karides… İşte balık fiyatları

Uskumru, istavrit 100 lira.