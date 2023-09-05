Hamsi, palamut, levrek, çupra, istavrit, mezgit, sardalye, palamut, kalkan, karides… İşte balık fiyatları
Denizde
av sezonu 1 Eylül'de başladı, balıklar tezgahlardaki yerini aldı. Peki hangileri daha bol? Fiyatlar nasıl ? A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek Tosun Karaköy Balıkçılar Çarşısı'ndan balık tezgahlarındaki son durumu paylaştı.
Giriş Tarihi: 05.09.2023
11:11 Güncelleme Tarihi: 05.09.2023
11:13
Av sezonu bereketli başladı. Tezgahlarda hamsi bolluğu var. Peki balık tezgahlarında fiyatlar nasıl? Taze balık nasıl anlaşılır? Bu sene hangi balık bol?
GALERİ DEVAM EDİYOR
A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek Tosun Karaköy Balıkçılar Çarşısı'ndan balık tezgahlarındaki son durumu paylaştı. Balıkçı Yusuf Durmaz konu ile ilgili detayları anlattı.
İşte o açıklamalar va balık fiyatlarında son durum;
HAMSİ NE KADAR?
Bu sene hamsi bol. Hamsi açıldı
150 TL'ydi, 4-5 gündür 100 TL'ye satıyoruz.
"10 GÜN SONRA 50 TL'YE DÜŞECEK"
Ama
10 gün sonra hamsi 50 TL'ye düşecek onu söyleyelim o müjdeyi verelim.
Uskumru, istavrit
100 lira.