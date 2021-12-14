14 Aralık 2021, Salı
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Hamsi Karadeniz'de tükeniyor mu?
Karadeniz bölgesinde hamsi avı, miktar ve süre olarak her geçen yıl daha da azalıyor. Samsun'dan bir çağrıda bulunan Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Avlama Teknolojisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Osman Samsun, "Karadeniz'e kıyısı olan ülkeler hamsi avı denetimini ortak yapmalı" önerisinde bulundu. Detayları A Haber'de anlattı.