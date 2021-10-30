Hamburger, pizza, nugget ve dürüm incelendi! Fast Food’larda kimyasal tespit edildi!

Fast Food'larda zararlı olabilecek endüstriyel kimyasallar tespit edildi. Amerika'daki George Washington Üniversitesi'ndeki akademisyenler tarafından bir araştırma yapıldı. 11 Fast Food numunesinden 10'unda hormon sistemini bozan ve kanserojen içeren kimyasallar bulundu.

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