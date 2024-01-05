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Hakkari'de lapa lapa kar yağdı

İHA
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Giriş: 05.01.2024 20:54
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde lapa lapa kar yağışı başladı. İlçede haftalardır soğuk havalar etkisini sürürken, akşam saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi.
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