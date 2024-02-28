Hakkari'de 221 kilo kaçak külçe altın ele geçirildi! Arabanın içine zula yaptılar...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hakkari'de altın kaçakçılığı operasyonu düzenlendiğini belirtti. Yüksekova ilçesinde yakalanan bir aracın çeşitli bölgelerinde zula yapılarak gizlenmiş halde 1'er kilogramlık 221 adet yabancı ülke menşeli kaçak külçe altın ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli yakalanırken, altının piyasa değerinin yaklaşık 450 milyon lira olduğu belirlendi.

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