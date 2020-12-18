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Hafta sonu kısıtlaması öncesi İstanbul trafiğinde son durum nasıl? A Haber muhabiri detayları aktardı

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Giriş: 18.12.2020 16:18
Güncelleme:18.12.2020 16:18
Son dakika haberleri... Koronavirüs tedbirleri kapsamında bu akşam saat 21'den itibaren hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Peki kısıtlamaya saatler kala İstanbul tarfiğinde son durum nasıl? A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik, yol durumunu canlı yayında aktardı.

Koronavirüs salgınını önlemek için alınan tedbirler kapsamında hafta sonu dışarı çıkma yasağı bugün saat 21.00'de başlayacak.

Yasak öncesi kentte trafik yoğunluğu yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 15.30 sıralarında yoğunluk yüzde 62'ye ulaştı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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