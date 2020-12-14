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Haberler Galeri Sokağa çıkma kısıtlama genelgesi: İstisnalar belli oldu! Sokağa çıkma yasağı istisnaları neler, kimler? Yılbaşı yasağı...

Sokağa çıkma kısıtlama genelgesi: İstisnalar belli oldu! Sokağa çıkma yasağı istisnaları neler, kimler? Yılbaşı yasağı...

Sokağa çıkma kısıtlama genelgesi ile istisnalar belli oldu. Son dakika haberine göre, İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen genelge ile sokağa çıkma kısıtlamasında istisna kapsamının art niyetli kullanılması üzerine valiliklere genelge gönderdi. Genelgeye göre, sokağa çıkmanın kısıtlandığı gün ve saatlerde istisnanın kapsamı sadece muafiyet nedeni ile sınırlı olacak. İşte, Sokağa çıkma yasağı istisnaları neler, kimler? Yılbaşı yasağı...

Giriş Tarihi: 14.12.2020 16:07 Güncelleme Tarihi: 14.12.2020 16:16
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Sokağa çıkma kısıtlama genelgesi: İstisnalar belli oldu! Sokağa çıkma yasağı istisnaları neler, kimler? Yılbaşı yasağı...

Son dakika... Sokağa çıkma yasağı istisnaları neler, kimler? sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma kısıtlamasında istisna kapsamının art niyetli kullanılması üzerine valiliklere genelge gönderdi. Hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında istisna kapsamının art niyetli kullanılması üzerine İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine genelge gönderildi. İşte, sokağa çıkma yasağı istisnaları neler, kimler? Yılbaşı yasağı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sokağa çıkma kısıtlama genelgesi: İstisnalar belli oldu! Sokağa çıkma yasağı istisnaları neler, kimler? Yılbaşı yasağı...

İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma kısıtlamasında istisna kapsamının art niyetli kullanılması üzerine valiliklere genelge gönderdi. Genelgeye göre, sokağa çıkmanın kısıtlandığı gün ve saatlerde istisnanın kapsamı sadece muafiyet nedeni ile sınırlı olacak. Sokağa çıkma kısıtlamasında, istisna kapsamındaki kişinin muafiyet durumu ile dışarıda bulunduğu zaman dilimi uyumlu olacak.

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Sokağa çıkma kısıtlama genelgesi: İstisnalar belli oldu! Sokağa çıkma yasağı istisnaları neler, kimler? Yılbaşı yasağı...

Sokağa ��ıkma kısıtlaması sırasında, istisna kapsamındaki kişi, muafiyeti nedeniyle ikametinden ayrıldığında rutin güzergahının dışına çıkamayacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması denetimlerinde, muafiyet sebebi, zaman ve/veya güzergah uyumu bulunmaması halinde idari yaptırım uygulanacak.

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Sokağa çıkma kısıtlama genelgesi: İstisnalar belli oldu! Sokağa çıkma yasağı istisnaları neler, kimler? Yılbaşı yasağı...

İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma kısıtlamasında istisna kapsamının art niyetli kullanılması üzerine valiliklere genelge gönderdi. Genelgeye göre, sokağa çıkmanın kısıtlandığı gün ve saatlerde istisnanın kapsamı sadece muafiyet nedeni ile sınırlı olacak.

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Sokağa çıkma kısıtlama genelgesi: İstisnalar belli oldu! Sokağa çıkma yasağı istisnaları neler, kimler? Yılbaşı yasağı...

Sokağa çıkma kısıtlaması denetimlerinde, muafiyet sebebi, zaman ve/veya güzergah uyumu bulunmaması halinde idari yaptırım uygulanacak.