Sokağa çıkma kısıtlama genelgesi: İstisnalar belli oldu! Sokağa çıkma yasağı istisnaları neler, kimler? Yılbaşı yasağı...

Sokağa çıkma kısıtlama genelgesi ile istisnalar belli oldu. Son dakika haberine göre, İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen genelge ile sokağa çıkma kısıtlamasında istisna kapsamının art niyetli kullanılması üzerine valiliklere genelge gönderdi. Genelgeye göre, sokağa çıkmanın kısıtlandığı gün ve saatlerde istisnanın kapsamı sadece muafiyet nedeni ile sınırlı olacak. İşte, Sokağa çıkma yasağı istisnaları neler, kimler? Yılbaşı yasağı...