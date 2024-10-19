Güzellik uğruna yapılan dudak dolgusuna dikkat!

Artık günümüzde estetiği birçok kişi yaptırıyor. En sık yaptırılan ise dudak dolgusu. Ancak İngiltere’de yapılan bir araştırmaya göre, dudak dolgusunun içeriğindeki maddeler önce kan akışını etkiliyor ardından kansere davetiye çıkıyor.

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