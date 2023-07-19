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Günün en acı haberi Kars'tan! 190 koyun kurtlar tarafından telel edildi! Kürtçe ağıtlar ciğerleri dağladı

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Giriş: 19.07.2023 10:12
Kağızman'da kurt dehşeti, ağıla giren kurtlar 190 koyunu telef etti. Koyunlarının telef olduğunu gören köylülerin, Kürtçe ağıtları yürekleri dağladı.
190 koyun kurtlar tarafından telel edildi!
190 koyun kurtlar tarafından telel edildi!
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