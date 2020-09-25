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‘Günlük kiralık ev’ tehlikesi! 18 yaş altına saatlik ev kiralıyorlar

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Giriş: 25.09.2020 12:32
Güncelleme:25.09.2020 12:33
Özellikle İstanbul gibi büyük kentlerde günlük kiralık daire ilanlarına sıkça rastlıyoruz. Bu evleri kiralamanın koşulu 18 yaşından büyük olmak ve tıpkı otellerdeki gibi kimlik beyanında bulunmak ancak günlük daire kiralayan bazı işletmeler bu kuralları hiçe sayıyor. Kimliğini belirtmeyen ve 18 yaşından küçük kişilere günlük hatta saatlik ev kiralıyor. A Haber ekibi bu hukuksuzluğun peşine düştü. Onlarca kiralık ev ilanını taradı ev kiralayanları aradı. Günlük kiralık ev sektöründe yaşanan usulsüzlükleri ortaya çıkardı.

Özellikle İstanbul gibi büyük kentlerde günlük kiralık daire ilanlarına sıkça rastlıyoruz. Bu evleri kiralamanın koşulu 18 yaşından büyük olmak ve tıpkı otellerdeki gibi kimlik beyanında bulunmak ancak günlük daire kiralayan bazı işletmeler bu kuralları hiçe sayıyor. Kimliğini belirtmeyen ve 18 yaşından küçük kişilere günlük hatta saatlik ev kiralıyor. A Haber ekibi bu hukuksuzluğun peşine düştü. Onlarca kiralık ev ilanını taradı ev kiralayanları aradı. Günlük kiralık ev sektöründe yaşanan usulsüzlükleri ortaya çıkardı.

‘Günlük kiralık ev’ tehlikesi! 18 yaş altına saatlik ev kiralıyorlar! A Haber tek tek tarayıp ortaya çıkardı 'GÜNLÜK KİRALIK EV' TEHLİKESİ! 18 YAŞ ALTINA SAATLİK EV KİRALIYORLAR! A HABER TEK TEK TARAYIP ORTAYA ÇIKARDI

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