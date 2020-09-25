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Haberler Galeri ‘Günlük kiralık ev’ tehlikesi! 18 yaş altına saatlik ev kiralıyorlar! A Haber tek tek tarayıp ortaya çıkardı

‘Günlük kiralık ev’ tehlikesi! 18 yaş altına saatlik ev kiralıyorlar! A Haber tek tek tarayıp ortaya çıkardı

Özellikle İstanbul gibi büyük kentlerde günlük kiralık daire ilanlarına sıkça rastlıyoruz. Bu evleri kiralamanın koşulu 18 yaşından büyük olmak ve tıpkı otellerdeki gibi kimlik beyanında bulunmak ancak günlük daire kiralayan bazı işletmeler bu kuralları hiçe sayıyor. Kimliğini belirtmeyen ve 18 yaşından küçük kişilere günlük hatta saatlik ev kiralıyor. A Haber ekibi bu hukuksuzluğun peşine düştü. Onlarca kiralık ev ilanını taradı ev kiralayanları aradı. Günlük kiralık ev sektöründe yaşanan usulsüzlükleri ortaya çıkardı.

Giriş Tarihi: 25.09.2020 12:22 Güncelleme Tarihi: 25.09.2020 12:45
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‘Günlük kiralık ev’ tehlikesi! 18 yaş altına saatlik ev kiralıyorlar! A Haber tek tek tarayıp ortaya çıkardı

Özellikle İstanbul gibi büyük kentlerde günlük kiralık daire ilanlarına sıkça rastlıyoruz. Bu evleri kiralamanın koşulu 18 yaşından büyük olmak ve tıpkı otellerdeki gibi kimlik beyanında bulunmak ancak günlük daire kiralayan bazı işletmeler bu kuralları hiçe sayıyor. Kimliğini belirtmeyen ve 18 yaşından küçük kişilere günlük hatta saatlik ev kiralıyor. A Haber ekibi bu hukuksuzluğun peşine düştü. Onlarca kiralık ev ilanını taradı ev kiralayanları aradı. Günlük kiralık ev sektöründe yaşanan usulsüzlükleri ortaya çıkardı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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‘Günlük kiralık ev’ tehlikesi! 18 yaş altına saatlik ev kiralıyorlar! A Haber tek tek tarayıp ortaya çıkardı

Muhabirimizin "Kimlik gösterme zorunluluğumuz var mı acaba?" sorusu karşısında bakın nasıl diyaloglar yaşandı?

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‘Günlük kiralık ev’ tehlikesi! 18 yaş altına saatlik ev kiralıyorlar! A Haber tek tek tarayıp ortaya çıkardı

-Yok. Hanımefendinin kimliğini girmeyiz, sadece sizinki yeterlidir.

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‘Günlük kiralık ev’ tehlikesi! 18 yaş altına saatlik ev kiralıyorlar! A Haber tek tek tarayıp ortaya çıkardı

-Benimkini de girmesek ne olur?

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‘Günlük kiralık ev’ tehlikesi! 18 yaş altına saatlik ev kiralıyorlar! A Haber tek tek tarayıp ortaya çıkardı

-Olur, canın sağ olsun, seninkini de girmeyiz. Sıkıntı yok