Güngören’de saha karıştı! Taraftarlar 13 yaşındaki futbolculara saldırdı

İstanbul Güngören'de Haznedar İdman Ocağı ile Zeytinburnu Yeşiltepe Spor maçının sonunda taraftarlar sahaya indi. Yeşiltepe'nin teknik heyeti ile 13 yaşındaki sporcular taraftarlar tarafından saldırıya uğradı.

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