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Güngören’de saha karıştı! Taraftarlar 13 yaşındaki futbolculara saldırdı

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.01.2024 16:02
İstanbul Güngören'de Haznedar İdman Ocağı ile Zeytinburnu Yeşiltepe Spor maçının sonunda taraftarlar sahaya indi. Yeşiltepe'nin teknik heyeti ile 13 yaşındaki sporcular taraftarlar tarafından saldırıya uğradı.
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