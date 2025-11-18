Gümüşçü cinayeti sanığına müebbet hapis

İzmir'de gümüşçü esnafı Hasan Çınar'ı pompalı tüfekle öldüren B.T., yargılandığı davada kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Maktulün avukatı Kenan Demirezen, sanığın kız arkadaşının da tanık olarak dinlendiğini belirterek, mahkemedeki ifadesinde maktulün kendisine yönelik herhangi bir sarkıntılıkta bulunmadığını, onu işinde gücünde biri olarak tanıdığını söyledi.