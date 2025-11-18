Gümüşçü cinayeti sanığına müebbet hapis

18 Kasım 2025, Salı

Giriş: 18.11.2025 10:43
İzmir'de gümüşçü esnafı Hasan Çınar'ı pompalı tüfekle öldüren B.T., yargılandığı davada kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Maktulün avukatı Kenan Demirezen, sanığın kız arkadaşının da tanık olarak dinlendiğini belirterek, mahkemedeki ifadesinde maktulün kendisine yönelik herhangi bir sarkıntılıkta bulunmadığını, onu işinde gücünde biri olarak tanıdığını söyledi.
