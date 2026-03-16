Orta Doğu'da yeni harita planı! İsrail Lübnan sınırına yığınak yapıyor

İsrail'in Hizbullah'a yönelik olası kara operasyonu için yarım milyon yedek askeri göreve çağırması bölgedeki gerilimi zirveye taşıdı. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Canan Tercan, A Haber ekranlarında süreci değerlendirirken, ABD'nin NATO ülkelerini ve bölge aktörlerini savaşa dahil etme çabasına, Doğu Akdeniz'de genişleyen yeni cephelere ve İsrail'in "sıkışmışlık" sonrası başvurabileceği nükleer riskine dikkat çekti. Tercan, Lübnan üzerinden yürütülen bu sürecin aslında İran’ın bölgedeki kollarını tasfiye etmeyi amaçlayan küresel bir planın parçası olduğunu vurguladı.