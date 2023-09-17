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Gülmek ömrü uzatıyor mu? Kalp sağlığını nasıl etkiliyor?

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Giriş: 17.09.2023 09:14
Brezilya'da bazı bilim insanları "Gülme Terapisi"nin kalp krizi ve felç riskini azaltıp azaltmadığını incelemek için bir klinik araştırması yaptı. Araştırma sonucu gülmenin beyne ve kalbe iyi geldiği saptandı. Peki, gülmek ömrü uzatıyor mu, strese nasıl etki ediyor? Uzman A:ile ve Çift Terapisti Ayşenur Bayraktar anlattı.
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Gülmek ömrü uzatıyor mu?
Gülmek ömrü uzatıyor mu?
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