Güllü’nün kızı yeniden ifade verdi! Güllü’nün kızı o gece yaşananları anlattı

Evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, savcılığa yeniden ifade verdi. Gülter, ifadesinde annesiyle herhangi bir husumetinin olmadığını ve aralarında bir sorun bulunmadığını belirtti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN