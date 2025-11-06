06 Kasım 2025, Perşembe
Güllü'nün kızı yeniden ifade verdi! Güllü'nün kızı o gece yaşananları anlattı
Evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, savcılığa yeniden ifade verdi. Gülter, ifadesinde annesiyle herhangi bir husumetinin olmadığını ve aralarında bir sorun bulunmadığını belirtti.