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Grip aşıları ücretsiz mi? Aşı olmak isteyenler ne yapmalı? Canlı yayında anlattı

A Haber
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Giriş: 31.12.2020 13:43
Güncelleme:31.12.2020 14:53
Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen grip aşıları eczanelerden vatandaşlara ücretsiz olarak verilecek. Ancak öncesinde yapılması gereken bazı işlemler var. Onlar neler? Aşı olmak isteyenler ne yapmalı? A Haber muhabiri Ece Altuğ canlı yayında aktardı.

Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen grip aşıları eczanelerden vatandaşlara ücretsiz olarak verilecek. Ancak öncesinde yapılması gereken bazı işlemler var. Onlar neler? Aşı olmak isteyenler ne yapmalı? A Haber muhabiri Ece Altuğ canlı yayında aktardı.

Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen grip aşılarının eczanelerden vatandaşlara ücretsiz olarak verileceği, bunun için vatandaşların daha önce olduğu gibi e-Nabız'dan durumlarını kontrol ederek, reçeteleriyle eczanelere başvurmaları gerektiği belirtildi.

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun internet sitesinden "Tüm hekim ve eczacılarımızın dikkatine" başlıklı bir duyuru yayımlandı.

Duyuruda, Kovid-19 salgını sürecinde vatandaşların, başta risk grupları olmak üzere mevsimsel grip aşısına en kısa sürede ulaşmasının amaçlandığı vurgulandı.

"Bu doğrultuda Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen grip aşıları eczanelerden vatandaşlarımıza ücretsiz olarak ulaştırılacak olup, bunun için daha önce olduğu gibi e-Nabız'dan durumlarını kontrol ederek reçeteleriyle eczanelere başvurmaları gerekmektedir." ifadesine yer verilen duyuruda, şunlar kaydedildi:

"Hekimlerimizin, ücretsiz grip aşısı reçetelerini Halk Sağlığı Grip Aşısı ön eki bulunan aşılardan seçerek, sadece Reçetem Sisteminden reçetelendirmeleri gerekmektedir. Matbu reçeteler kabul edilmeyecektir. Eczacılarımızın, ücretsiz grip aşısı reçetelerini sadece Reçetem Sistemi üzerinden karşılamaları gerekmektedir. Daha önce olduğu gibi reçete girildiğinde İlaç Takip Sistemi'nde (İTS) eczaneler için aşı temin kotası oluşturularak aşı, ecza depolarından ücretsiz temin edilecektir."

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