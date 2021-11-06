Grammy ödüllü ünlü şarkıcı Marilia Mendonca uçak kazasında hayatını kaybetti

Brezilyalı 26 yaşındaki ünlü şarkıcı Marilia Mendonça, yolculuk yaptığı küçük uçağın düşmesiyle hayatını kaybetti. 26 yaşında hayatını kaybeden ünlü şarkıcı için Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro "Çok yakın birini kaybetmiş gibi hissediyoruz" açıklamasında bulundu. Brezilyalı dünyaca ünlü futbolcu Neymar da "İnanmayı reddediyorum" paylaşımıyla üzüntüsünü ifade etti. Ülkeyi hüzne boğan şarkıcı genç yaşında şöhret olmuştu. Şarkıcının Instagram hesabındaki son paylaşımında da seyahatinden görüntüler vardı.