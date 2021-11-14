Göztepe Köprüsü’nde boşandığı eşi tarafından vurulan kadın: Ölmek istemiyorum

İstanbul’un Üsküdar ilçesinde boşandığı eşi tarafından silahla vurularak yaralanan üç çocuk sahibi Fikrinaz Gürdeğin başından geçen korkunç olayı anlatarak, “Ölmek istemiyorum, yaşamak istiyorum. Ama öldürecek biliyorum. Oradaki vatandaşların sayesinde kurtulabildim. Eğer onlar olmasaydı beni öldürecekti.” dedi.

Üsküdar'da geçen gün öğle sularında, 3 çocuk annesi Fikrinaz Gürdeğin (40) ayrıldığı kocası Muharrem Gürdeğin tarafından sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Olayın akabinde saldırgan yakalandı.



"SENİ AYNAYA BAKAMAYACAK DURUMA GETİRİRİM"

Bacaklarına isabet eden iki kurşunla yaralanan ve hastanede tedavisi süren 3 çocuk annesi Fikrinaz Gürdeğin, "Eski eşim tarafından psikolojik ve fiziksel şiddet görüyordum. Zaten 'seni öldürürüm, öldüremezsem de sakat bırakırım, yataklara mahkum bırakırım diyordu. Yüzüne kezzap atarım, seni aynaya bakamayacak duruma getiririm, ben işimi yarım bırakmam' diyordu" diye konuştu.



"MERMİLER VÜCUDUMA DEĞİL AYAĞIMA GELDİ"

Dün işe gitmek için evden çıktığını söyleyen talihsiz kadın, yaşadığı korkunç olayı "Baktım kapıda bekliyor. Ben otobüse bindim, o da arkamdan bindi. O anda kızım aradı. Kızımla konuştum, telefonu kapattım. Göztepe Köprüsü'nden aşağı indim. Bana, 'sen kimle konuştun?' dedi. Kızımla konuştuğumu söyledim. 'Göreyim' dedi. Telefonu gösterdim. 'Hayır, konuşmadın' dedi. 'Bırak beni işe gideceğim' dedim. 'Yeter artık' deyip silahı belinden çıkarıp çekti. Yanımdan biri geçiyordu, arkasına saklandım. Mermiler vücuduma değil ayağıma geldi, yere düştüm" sözleriyle anlattı.



"ÖLMEK İSTEMİYORUM"

Fikrinaz Gürdeğin, "Ölmek istemiyorum. Ama öldürecek biliyorum. Vatandaşların sayesinde kurtulabildim. Kimi şalını çıkarıp ayağımı bağladı kanı durdurmak için. Ben bu şekilde yaşıyorsam o vatandaşların sayesinde. Eğer onlar olmasaydı beni öldürecekti. Ölmek istemiyorum, yaşamak istiyorum. Keşke başka kadınlar da ölmeseydi. 3 tane çocuğum var. Hapisten çıkmasını istemiyorum" dedi.

Öte yandan, şüpheli Muharrem Gürdeğin'in olayda kullandığı silahın ruhsatsız olduğu ve evinde çok sayıda silahın bulunduğu öne sürüldü.