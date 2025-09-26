Gözlemeci Fatma teyze gönüllere dokunuyor! İhtiyaç sahiplerine ücretsiz gözleme veriyor

A Haber izleyicilerini Ankara Kalesi'nin yakınlarındaki dükkanında gözleme yaparak hayatını kazanan Fatma teyze ile tanıştırdı. Fatma teyze gözlemeleri sadece yapmakla kalmıyor askıda gözleme uygulamasıyla ihtiyaç sahiplerine de ücretsiz dağıtıyor. Karnı aç olup da parası olmayan onun dükkanının kapısını çalıyor. Başkan Erdoğan hayranı olan Fatma teyze ona olan sevgisini şiirle anlatıyor.

