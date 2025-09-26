26 Eylül 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Gözlemeci Fatma teyze gönüllere dokunuyor! İhtiyaç sahiplerine ücretsiz gözleme veriyor
Gözlemeci Fatma teyze gönüllere dokunuyor! İhtiyaç sahiplerine ücretsiz gözleme veriyor

Gözlemeci Fatma teyze gönüllere dokunuyor! İhtiyaç sahiplerine ücretsiz gözleme veriyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.09.2025 15:17
A Haber izleyicilerini Ankara Kalesi'nin yakınlarındaki dükkanında gözleme yaparak hayatını kazanan Fatma teyze ile tanıştırdı. Fatma teyze gözlemeleri sadece yapmakla kalmıyor askıda gözleme uygulamasıyla ihtiyaç sahiplerine de ücretsiz dağıtıyor. Karnı aç olup da parası olmayan onun dükkanının kapısını çalıyor. Başkan Erdoğan hayranı olan Fatma teyze ona olan sevgisini şiirle anlatıyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gözlemeci Fatma teyze gönüllere dokunuyor! İhtiyaç sahiplerine ücretsiz gözleme veriyor
İran uyruklu şahsın uyuşturucu sevkiyatını polis engelledi: 1 tutuklama
İran uyruklu şahsın uyuşturucu sevkiyatını polis engelledi: 1 tutuklama
Konya’da durdurulan araçta 3 kilo eroin ele geçirildi
Konya'da durdurulan araçta 3 kilo eroin ele geçirildi
Göçmen kuşlarının yuvası alevlere teslim oldu
Göçmen kuşlarının yuvası alevlere teslim oldu
Antalya’da dikkatsiz sürücünün kaza anı kamerada
Antalya'da dikkatsiz sürücünün kaza anı kamerada
İzmir’de çöp sorunu çözülemedi!
İzmir'de çöp sorunu çözülemedi!
Gözlemeci Fatma teyze gönüllere dokunuyor!
Gözlemeci Fatma teyze gönüllere dokunuyor!
Muska ve büyü yöntemiyle dolandırdılar
Muska ve büyü yöntemiyle dolandırdılar
Zehirlenen ailenin son görüntüleri ortaya çıktı
Zehirlenen ailenin son görüntüleri ortaya çıktı
Amasya’da zincirleme kaza! Tünelde 3 araç birbirine girdi
Amasya'da zincirleme kaza! Tünelde 3 araç birbirine girdi
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Evlenecek çiftlere evlilik ehliyeti şartı!
Evlenecek çiftlere "evlilik ehliyeti" şartı!
D-100’de hafriyat kamyonu devrildi! Kaza anı kamerada
D-100'de hafriyat kamyonu devrildi! Kaza anı kamerada
Daha Fazla Video Göster