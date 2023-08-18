18 Ağustos 2023, Cuma
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Gözleme mi? Lahmacun mu?
Türk mutfağının tadına doyum olmayan 2 lezzeti lahmacun ve gözleme özellikle yaz aylarının değişmeyen lezzetleri. Sahil ve plajlarda hem daha kolay ulaşılabilir, hem de lezzetli oldukları için çokça tercih ediliyorlar. Şimdi bir de hangisi daha lezzetli tartışmasıyla gündemdeler...