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Gözleme mi? Lahmacun mu?

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Giriş: 18.08.2023 15:54
Türk mutfağının tadına doyum olmayan 2 lezzeti lahmacun ve gözleme özellikle yaz aylarının değişmeyen lezzetleri. Sahil ve plajlarda hem daha kolay ulaşılabilir, hem de lezzetli oldukları için çokça tercih ediliyorlar. Şimdi bir de hangisi daha lezzetli tartışmasıyla gündemdeler...
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Gözleme mi? Lahmacun mu?
Gözleme mi? Lahmacun mu?
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