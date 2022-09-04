04 Eylül 2022, Pazar
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Gözde 'hayırsever iş insanı' Eren Şar çete lideri çıktı! Komiser de var şarkıcı da | İsimler pes dedirtti
İstanbul'da dava ve soruşturma dosyalarını kapatmayı vaad ederek, para aldıkları vatandaşları dolandıran Eren Şar liderliğindeki suç örgütü hakkında iddianame hazırlandı. Çete lideri Eren Şar'ın dolandırmaya çalıştığı kişiler arasında 'hanımağa' lakaplı eski polis Güniz Akkuş'un da olduğu ortaya çıktı. Akkuş da çete kurup eğlence mekânlarını haraca bağladığı iddiasıyla birçok suçtan yargılanmıştı.